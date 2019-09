FC Emmen Rood Wit TV #8: over man- of zonedekking

Aflevering 8 van FC Emmen Rood Wit TV

Natuurlijk kijkt hij, net als wij en Dick Lukkien in 'KoffieDick-kijken' vooruit op de ontmoeting van zondag tegen Feyenoord. "Ik denk dat we hebben laten zien dat het in ons stadion niet makkelijk is om punten van ons af te pakken. De sfeer is ongelooflijk. Het is een klein stadion, maar de fans gaan uit hun dak."Ook krijgen we antwoord op de vraag waarom de Dentse club kiest voor zonedekking in plaats van mandekking bij standaardsituaties.