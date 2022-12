Overzicht: hartverwarmende initiatieven in Drenthe

Boodschappen, energietarieven en brandstofprijzen. Alles is dit jaar flink duurder geworden en dus komen meer mensen letterlijk en figuurlijk in de kou te staan. De afgelopen weken zijn er meerdere initiatieven opgezet om deze groep de winter door te helpen.

Bijvoorbeeld in Gasselternijveen, waar de verwarmde zaal van MFC de Spil elke woensdag opent. Mensen kunnen daar een gezonde maaltijd nuttigen voor een klein prijsje. In Dwingeloo is de Brug-Es Kerk tot maart elke woensdag twee uur open. Bezoekers kunnen binnen warm worden en andere mensen ontmoeten. En ook in de woonzorgcentra van de NNCZ zijn kamers waar buurtgenoten dagelijks welkom zijn om zich op te warmen.