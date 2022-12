Koffiekiosk Het Blinkerdje stopt na 13,5 jaar: 'Heel, heel jammer'

Een hele schare vaste klanten zal Het Blinkerdje gaan missen. "Het is een gemis voor de gemeenschap", vertelt Gerrie Raterink uit Beilen. "Het is een soort huiskamer. Iedereen kent elkaar." Ook voor Gé en Jan Koster valt het afscheid zwaar. Als in de zomermaanden het terras volliep, stroopte Gé de mouwen op om te helpen met de afwas, terwijl Jan de broodjes belegde. "We zijn net familie van elkaar."