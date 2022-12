Glazen Huis in Emmen haalt 38.000 euro op voor Jarige Job

Het Glazen Huis in Emmen heeft 38.691,25 euro opgehaald voor stichting Jarige Job. Niet eerder wist het Glazen Huis in Emmen zoveel geld op te halen.

"Ik had dit nooit verwacht", reageert organisator Wesly Struik namens ZO!34. "Het is een jaar waarbij mensen het financieel niet makkelijk hebben, dus dat er dan zo'n bedrag wordt opgehaald is ongekend."

Vrijwilligers van streekomroep ZO!34 draaiden sinds donderdag onafgebroken live vanuit het Glazen Huis in het centrum van Emmen. Het is de negende keer dat het Glazen Huis in Emmen wordt gehouden, met dit jaar als doel de stichting Jarige Job. Deze stichting zet zich in voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is.

De organisatie hoopte vooraf op 20.000 euro. Dat is dus ruim gehaald. Met het geld kan er aan 1105 gezinnen een verjaardagsdoos ter waarde van 35 euro gegeven worden. In deze doos zitten bijvoorbeeld cadeautjes, traktaties op school en versieringen. "Wat een cadeautje dat we al deze kinderen een cadeau kunnen geven."