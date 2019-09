Scott Redding schiet met scherp tijdens British Superbikes in Assen

“We rijden alleen nog maar op circuits die ik goed ken. Naast Assen zijn dat Donington Park en Brands Hatch. Op Donington Park heb ik drie keer gewonnen en op Brands Hatch pakte ik pole-position en reed ik in de tweede race naar het podium. Ik weet dus dat ik snel kan zijn op deze circuits en dat geeft me veel vertrouwen”, verklaart Redding.De 26-jarige Engelsman staat nu tweede in het kampioenschap op drie punten van Josh Brookes. De 36-jarige Australiër rijdt al tien jaar rond in deze klasse. En heeft ten opzichte van Redding vooral voordeel als het gaat om circuitkennis. “De circuits zijn soms smal en bochtig. Op sommige circuits kwam ik zelfs even los van het asfalt en moest ik springen, dat ben ik helemaal niet gewend”, zegt Redding.Voor hem kwam de overstap van de MotoGP naar het Britse Superbike-kampioenschap precies op het goede moment. “Ik heb hier het plezier in het racen weer terug gevonden. Ik kan hier mezelf zijn. In de MotoGP was het zo lastig om punten te pakken dat ik het plezier was kwijt geraakt. Hier doe ik weer volop mee in de strijd. En daar gaat het bij mij om in het racen”, besluit Redding.In Assen begint komend weekend de zogenaamde showdown van het seizoen. Zeg maar de nacompetitie. De beste zes coureurs in de tussenstand van het kampioenschap gaan in drie raceweekenden uitmaken wie kampioen wordt.