Rijkswaterstaat: 'Ga niet de weg op zolang code oranje geldt'

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op niet de weg op te gaan zolang code oranje geldt. Voor Drenthe geldt code oranje tot en met 04.00 uur.

Weerinstituut KNMI kondigde de code oranje af voor het hele land vanwege ijzel, die ontstaat door neerslag op bevroren wegen. "Er is sprake van zeer verraderlijke gladheid en dus gevaarlijke rij-omstandigheden. Het aantal ongelukken op de weg neemt toe, meerdere snelwegen zijn afgesloten", meldt een woordvoerster.

In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant, waar de buien begin zondagavond overtrekken, zijn meerdere wegen dicht door ongelukken, zegt Rijkswaterstaat. "Dat zal ook op andere plekken gaan gebeuren."

Strooien

"Het gaat nu best rap", zegt Rijkswaterstaat over het tempo waarin het aantal ongevallen toeneemt. "We blijven strooien zolang nodig is."

De neerslag trok zondagmiddag vanaf een uur of vijf vanuit het zuidwesten het land binnen, en trekt de rest van de avond en nacht verder het land in. Code oranje geeft aan dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer met grote kans op schade, stelt het KNMI. De weerswaarschuwingen gelden tot ongeveer 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag. Gedurende de nacht loopt de temperatuur op, maandagochtend regent het af en toe. Maandagmiddag trekt de regen aan, verwacht het KNMI. De temperatuur is dan zo'n 7 graden in Drenthe.