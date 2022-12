Alfred Schoenmaker is lijsttrekker voor Sterk Lokaal

Alfred Schoenmaker uit Diever is voor Sterk Lokaal de lijsttrekker voor de komende Provinciale Statenverkiezing van maart. Schoenmaker zit namens die partij nu ook in de Provinciale Staten.

Sterk Lokaal zit sinds 2015 in de Drentse politiek. Zowel in 2015 als in 2019 wist de partij één zetel te behalen. De partij zegt zich de komende jaren te willen inzetten voor leefbaarheid, behoud van voorzieningen en evenementen in de provincie.