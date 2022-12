Volt doet mee aan verkiezingen in Drenthe

Volt gaat volgend jaar voor het eerst meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe. De partij kwam twee jaar geleden nieuw in de Tweede Kamer met drie zetels. Na een conflict met Nilüfer Gündogan is de partij nu nog met twee zetels vertegenwoordigd in Den Haag.

In 2019 deed de partij voor het eerst mee aan een verkiezing in Nederland, die voor het Europees Parlement. Toen lukte het niet om een zetel te bemachtigen.

Volt deed niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar in Drenthe. Nu gaat de partij het wel proberen om in de Provinciale Staten te komen. Lijsttrekker wordt Marloes Kramer-Hammenga uit Meppel. "Ik ben een noorderling en voel me Europeaan. Een actieve rol in de politiek is voor mij dé manier om een bijdrage te leveren aan een gezond, groen en sterk Drenthe", reageert ze.