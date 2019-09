Burgemeester Loohuis trekt boetekleed aan in ijsbaansoap

Loohuis sprak namens het hele college. Veel mensen vonden dat wethouder Erwin Slomp de schuld in de schoenen kreeg geschoven. Dat is volgens hem onterecht. "Wij leggen gezamenlijk verantwoording aan u af. We zijn teleurgesteld dat we het project niet hebben kunnen uitvoeren in de door u gestelde kaders", aldus de burgemeester."De aanbestedingsprocedure is goed uitgevoerd. Maar de financiële overschrijding bleek te groot. Met de kennis van nu hadden we het anders aangepakt. Wij hebben intensieve gesprekken gevoerd en het onderlinge vertrouwen in elkaar uitgesproken. Ik heb lering getrokken van het niet contact hebben met de rest van het college in de vakantie. In de toekomst zullen we vaste contactmomenten hebben in de vakantie."Ook wethouder Slomp kwam voor het debat met een verklaring: "Ik heb me de afgelopen weken gevoeld als een man in een politieke arena. Het was een zwaar proces. Het doet me pijn dat het niet doorgaat", zei hij vol emotie. "We hebben geleerd van de fouten. Met de kennis van nu had ik het college er meer in meegenomen. De raad had ik direct moeten informeren. Het spijt mij oprecht."