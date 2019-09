FC Emmen-verdediger Michaël Heylen: Ik vind zonedekking moeilijk

Aflevering 8 van FC Emmen Rood Wit TV

De keeper van de Drentse club laat weten dat Emmen al zeker drie jaar kiest voor zonedekking bij standaardsituaties. "We hebben ook echt niet zoveel goals geïncasseerd in corners en ik snap dat het door afgelopen zaterdag een hot item is, maar het is voor mij geen reden om het compleet anders te doen. Wel moeten we er natuurlijk over praten, want dat het anders en vooral beter moet is duidelijk."Dick Lukkien laat in zijn vaste rubriek 'KoffieDick-kijken' in Rood Wit TV weten dat hij voorstander is van zonedekking vanwege de VAR. "Omdat scheidsrechter, zeker in het begin van het seizoen, de bal heel simpel op de stip leggen. Als je man tegen man speelt krijg je situaties met duwen, trekken en vasthouden. Toch vind ik het onzin dat er wordt gesteld dat spelers bij zonedekking geen verantwoordelijkheid hebben. Het zit gewoon in vooruit verdedigen, je taak uitvoeren en zien wat er op het veld gebeurt."De nieuwe verdedigingsleider Michaël Heylen laat weten geen voorstander van zonedekking te zijn. Ik vind het moeilijk, omdat je als verdediger uit stilstand het duel aangaat tegen een lopende tegenstander."Toch wil de Belg benadrukken dat de keuze voor zonedekking afgelopen zaterdag de tweede goal inleidde. "Nee, daar had ik het gewoon zelf beter moeten doen."Overigens kijken zowel Telgenkamp als Heylen uit naar het duel tegen Feyenoord. "Ja, leuk. Ik heb er zin in", aldus Heylen. "We hebben niets te verliezen."