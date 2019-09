Kritische oppositie: 'Vertrouwen in college Hoogeveen zeer ernstig geschaad'

"Het hele college is verantwoordelijk", zegt Peter Scheffers van D66 tijdens het raadsdebat in Hoogeveen. Hij vindt ook dat de raad meteen had moeten worden geïnformeerd dat het project veel duurder uit zou vallen. Scheffers roept het college op om aan zelfreflectie te doen. "Het vertrouwen van D66 in het college is zeer ernstig geschaad. Kan dit college grote projecten als eventuele nieuwbouw van het zwembad en huisvesting van scholen wel aan?"Ook Mark Strolenberg van de VVD hekelt het optreden van het college. "Er is met zo'n 200 kilometer per uur voorbijgegaan aan de rode stoplichten. De VVD is vaak kritisch geweest. We hebben weinig kunnen sturen in dit proces. Verder missen we de verbinding in het college onderling." De VVD vindt het niet terecht dat wethouder Erwin Slomp de zwarte piet krijgt toegespeeld; de dramatische uitkomst van de ijsbaansoap vindt de partij aan het college als geheel te wijten.Inge Oosting van de PvdA beschrijft een opeenstapeling van fouten die zijn gemaakt. "Is er nog sprake van kwalitatief goed bestuur?", vraagt ze zich hardop af. Jutta van den Oord van de SP is kritisch over de 'rat race' die ontstond omdat de provincie de regel hanteerde: die het eerst komt, die het eerst maalt. Daarom moest het besluit over de ijsbaan heel snel worden genomen. "Is dat niet ten koste gegaan van de zorgvuldigheid?"De coalitiepartijen blijven niettemin achter het college staan. Zo is de ChristenUnie van mening dat wethouder Slomp een goede beslissing heeft genomen om het project 'on hold' te zetten. De partij vindt wel dat, achteraf gezien, de gemeenteraad eerder had moeten worden geïnformeerd. Maar het college heeft geleerd van gemaakte fouten, vindt Koen Meesters van CU. "Wij houden vertrouwen in dit college."