Topdrukte bij PostNL en inpakkers kerstpakketten: 'Ik geniet hiervan'

De vakjes van de adventskalenders raken langzaam maar zeker leeg. Nog een paar dagen voor Kerstavond, maar het is nu al druk bij sommige Drentse bedrijven. Zo sturen we nu al massaal kerstkaarten en moet toch echt iemand die kerstpakketten vullen voor we ze af kunnen halen.

Melvin Scholing staat vooraan in het vulproces van kerstpakketten in Hoogeveen. Hij pakt de dozen van de stapel en vult ze met een flesje wijn, een koek en een fles bier. Daarna schuift hij de doos door naar zijn buurman. "Je schuift 'm steeds door tot het einde van de tafel. Als het goed is zit-ie dan vol." En inderdaad, nadat tien paar handen de doos hebben gevuld en doorgeschoven eindigt het kerstpakket goed gevuld op een grote stapel.

Scholing werkt bij leerwerkbedrijf Stark in Hoogeveen. Het is daarnaast ook het leerwerkbedrijf van de gemeenten Midden-Drenthe en De Wolden. Normaal maken ze hier onderdelen voor cv-ketels, maar dit werk bevalt beter. "De sfeer enzo. En een leuk kerstpakket maken voor diegene waar het naartoe gaat." Toch dringt hier de tijd. "Het moet toch voor de Kerst klaar, ja" lacht Scholing.

Leuk, spannend en druk

Zo mogelijk nog drukker is het op het dok van PostNL in Assen. De garagedeuren klappen continu open en dicht als weer een karretje met nieuwe postzakken zijn weg vindt naar de wachtende bestelbusjes. Al 37 jaar is dit het domein van Reno Papa, maar nog steeds geniet hij van deze kerstperiode. "Zeker, ik geniet hiervan. Ik zet 's morgens om half drie de wekker om hier vroeg te zijn en ik ben laat thuis, maar dat hoort erbij. Dat is het leuke."