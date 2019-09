Huurders in Emmen tevreden over hun woning

Van de 31 grootste gemeenten in Nederland staat Emmen op de achtste plaats. Bijna 75 procent van de huurders is (zeer) tevreden met zijn of haar huurhuis. Landelijk is dat iets meer dan 71 procent. In Amersfoort zijn huurders het vaakst (79 procent) tevreden.Eigenaren van een koopwoning in de gemeente Emmen zijn relatief gezien minder tevreden. Het percentage tevreden kopers is met 89,3 procent hoger dan bij de huurders, maar levert Emmen toch slechts de 28ste plaats op de lijst op. Alleen mensen met een koopwoning in Den Haag, Delft en Rotterdam zijn minder tevreden. In Den Bosch zijn huiseigenaren het vaakst tevreden met 97,1 procent.Over alle 31 grootste gemeenten gezien is 93,4 procent van de koophuisbezitters tevreden met hun woning.