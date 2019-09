Vierhonderd extra vrachtwagens met zand voor Motocross of Nations

De vrachtwagens vol zand kunnen echter nog niet aan de slag, want eerst moeten de Britse Superbike-coureurs van de baan af. "Daarna beginnen we te rijden en zullen we een aantal dagen vol door moeten, zodat we vrijdag om 12.00 uur alles klaar hebben. Dan kan de baan gekeurd worden", vertelt Harm Jan Haan van bouwbedrijf De Romein.Het is veel werk, maar voor Haan begint het al te wennen. "Het is een monsterklus, maar we hebben de nodige ervaring. Zo langzamerhand wordt het routine", zegt hij. Wel is de klus dit keer een beetje anders dan vorige jaren. "De Motocross of Nations is groter, dus er moet meer zand op de baan", zegt Haan.Dat extra zand is nodig omdat de baan iets verlengd en een stukje verlegd is om het zicht van de toeschouwers te verbeteren. "Er moet 6.000 kuub meer zand opgebracht worden. Dat betekent toch 300 á 400 extra vrachtwagens vol zand", aldus Haan.Problemen gaat dat niet opleveren, denkt de zandleverancier. "Logistiek gezien zien we niet veel problemen, behalve dat we wat meer gas moeten geven. We hebben het zand liggen. Het kost ons wat extra zand en inzet, maar de voorbereiding is goed geweest dus we verwachten geen grote problemen."Als de race afgelopen is, hebben Haan en zijn mannen en vrouwen een week de tijd om het zand weer weg te halen en naar een depot te brengen. "Het weekend erna moet er weer geracet worden, dus dan moet de baan schoon opgeleverd zijn."