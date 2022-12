Streep door transferium bij De Punt: 'Te weinig draagvlak'

Er komt geen transferium langs de A28 bij De Punt. De provincie Drenthe heeft een streep door de plannen gezet, omdat er te weinig draagvlak voor is. Daarmee komt een eind aan een proces dat in 2012 al begon.

Eind oktober organiseerden de provincie en de gemeente Tynaarlo twee bewonersavonden en een bijeenkomst voor bedrijven en natuurorganisaties. Tijdens die avonden konden mensen hun meningen geven. Ook reageerden mensen via enquêtes. "Uit die gesprekken is en de enquête is gebleken dat er weinig draagvlak is voor een ov-hub bij De Punt", schrijft de provincie. Gedeputeerde Staten adviseren daarom aan Provinciale Staten om de stekker uit het plan te trekken. Provinciale Staten bespreken het voorstel in maart.

Rotonde

De gemeente Tynaarlo kan zich vinden in het voorgenomen besluit van de provincie om na jaren soebatten een streep te zetten door het plan. "De laatste maanden hebben we met de provincie nauw samengewerkt en verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden gehad", zegt wethouder Jelbrich Peters (PvdA). "We onderschrijven dat er te weinig draagvlak is voor de plannen."

Dat wil niet zeggen dat Tynaarlo helemaal niets wil doen bij De Punt. "Er liggen nog voldoende vraagstukken om mee verder te gaan. Met name de verkeersveiligheid", zegt Peters. Daarbij doelt ze op de op- en afritten naar de A28 met scherpe bochten en een relatief korte invoegstrook, al is dat een vraagstuk dat bij Rijkswaterstaat ligt.

De gemeente Tynaarlo zelf wil een rotonde aanleggen aan de westkant van de A28, zodat bestuurders die naar De Punt willen rijden makkelijker tussen het verkeer komen. Wethouder Peters denkt dat een rotonde ook de veiligheid van fietsers ten goede zal komen. "Nu kruisen zij namelijk vaak nog de weg van automobilisten. We gaan over een rotonde in gesprek met onze gemeenteraad."

Verbinding verbeteren

Peters ziet dat inwoners van de gemeente Tynaarlo nog steeds behoefte hebben aan een goede aansluiting op hoogwaardig openbaar vervoer. "Daarom kijken we naar kleine ov-hubs, zoals bij Midlaren."

Collega-wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) ziet dat de verbinding van het openbaar vervoer in onder meer Tynaarlo te wensen overlaat. "Ik hoor van ondernemers op bedrijventerrein Vriezerbrug dat zij geen stagiairs kunnen vinden, omdat er geen busverbinding is. Daar valt nog winst te behalen. Net zoals bij de verbinding tussen Zuidlaren en Vries. Ik denk dat daar meer prioriteit ligt, dan bij een transferium in De Punt."

Gerustgesteld

Erik Bazuin, fel tegenstander van het Transferium en oprichter van de petitie Transferium-nee!, is blij met de uitkomst. "Dit is een mooi kerstcadeautje", lacht hij.