Gemeente hoopt dat nieuwjaarsfeest onrust in de Smildes voorkomt

Hoe komen de Smildes rustig oudejaarsavond door? Op die vraag zoekt de gemeente Midden-Drenthe al enkele jaren een antwoord. Dit jaar kiest de gemeente voor het goedkeuren van een feestje tot diep in de nacht.

In Bovensmilde liep het vorig jaar flink uit de hand. Er ontstonden rellen en de Mobiele Eenheid werd ingezet. Op straat werd brand gesticht en een grote groep mensen keerde zich tegen de hulpdiensten.

Het is niet het eerste jaar dat er ongeregeldheden zijn. Het jaar ervoor werd er in Hoogersmilde brand gesticht op de weg, een ruit van de brugwachterswoning ingeslagen en een sloopauto op het vuur gerold. Twee jongeren werden aangehouden waarna de politie werd bekogeld met vuurwerk, flessen bier en een vuurwerkpistool.

Waarnemend burgemeester Bijl kondigde aan met de dorpen in gesprek te gaan om de onrust tegen te gaan, het nieuwe plan komt daaruit voort. Dit jaar is er toestemming voor een feestje in Smilde, tot 05.00 uur 's nachts.