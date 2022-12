Wat vind jij? Het is goed dat we voor onze vervuiling gaan betalen

De maatregelen zijn onderdeel van klimaatwetten die worden ingevoerd. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot ruim de helft lager zijn dan in 1990. De Europese industrie krijgt te maken met hogere kosten voor uitstoot, en ook particulieren gaan dus meebetalen. Het idee is dat we daarmee zuiniger worden en voor milieuvriendelijke opties gaan kiezen.

Er is lang over gepraat en gedacht, zo'n klimaatheffing. Nu zijn deze afspraken dus gemaakt. Want vind jij? Is het goed dat we 'eindelijk' gaan betalen voor onze vervuiling? Of worden we verder op kosten gejaagd zonder dat het veel gaat oplossen?