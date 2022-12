Buslijn Emmen-Meppen stopt na ruim zestig jaar

Vooral in de beginjaren vervoerden de bussen veel reizigers vanuit Meppen voor een bezoek aan het centrum van Emmen of aan het Noorder Dierenpark.

Vanaf de eeuwwisseling maakten steeds minder passagiers gebruik van de lijn en werd de dienstregeling regelmatig aangepast door de afnemende vraag. Tijdens de coronacrisis reed de bus niet door de maatregelen die toen golden voor verkeer dat de grens over wilde.

In overleg met de opdrachtgevers OV-bureau, Stadt Meppen en Landkreis Emsland is besloten de buslijn per 31 december van dit jaar op te heffen. De bus rijdt op vrijdag 30 december voor het laatst.