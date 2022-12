Transferium De Punt: nooit werd zo vaak besloten iets te doen én te laten

Al tien jaar wordt er gedacht en gepraat over een zogenoemd transferium langs de A28 bij De Punt. Het zou een grote parkeerplaats voor honderden auto's moeten worden, een groot busstation waar veel lijnen bij elkaar komen en nieuwe op- en afritten van de A28. Tegenwoordig zou het een 'hub' heten.

Als je daar nou makkelijk je auto kwijt kunt en met de bus naar Groningen kan, dan helpt dat tegen files - denkt de provincie Drenthe tenminste. De eerste plannen ontstaan in 2012, en sindsdien buitelen plannenmakers, bezwaarmakers, onderzoekers en politici over elkaar heen. Wel, niet, wel, niet, wel.... en nu dus toch niet. Een voorlopig definitief besluit.

Van tweeduizend naar tweehonderd auto's

Het besluit viel in september 2017 voor de eerste keer. Toen was er al vier jaar overleg en plannenmakerij voorbij gegaan. In het oorspronkelijke plan was plek voor een parkeerplaats voor tweeduizend auto's, maar dat was de raad toen te gortig. Plek voor tweehonderd auto's was ook al mooi, en vooruit, misschien in de toekomst voor vijfhonderd.

De provincie zou het plan verder uitwerken. Er hing een prijskaartje van twaalf miljoen aan.

Het enthousiasme was ook toen al niet heel groot. Het was maar een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo die het plan wel zag zitten. Nou zitten gemeenteraden vier jaar, en daarna zijn er verkiezingen. Vaak veranderen dan de verhoudingen in de raad - de ene partij groeit, de ander wordt kleiner. En met zo'n omstreden plan kunnen dat belangrijke veranderingen zijn.

'Nut en noodzaak'

De tegenstanders blijven zich na dat besluit melden. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond, vinden zij. En het gaat bovendien ten koste van het Nationaal Park Drentsche Aa.

De provincie Drenthe is niet doof voor de bezwaren. Op de website van de provincie zijn nu negentien onderzoeken, rapporten en tekeningen te vinden. Er wordt geschaafd en geschoven. In 2017 ziet een alternatief plan het levenslicht, waarin flinke aanpassingen zijn gedaan.

Geen tweeduizend maar tweehonderd parkeerplaatsen. Een plek iets verder van het nationaal park af. In 2019 verschijnt een rapport naar de natuurwaarden. Dat beschrijft hoe de omgeving ingericht moet worden om de otter, de bever en alle andere soorten in de buurt te behouden en zelfs te helpen.

De gemeente Haren is de eerste 'officiële instantie' die zich meldt. De buurgemeente stelt in juni 2018 dat het voor hen niet zo nodig hoeft. Het is niet duidelijk of het transferium ook echt een probleem oplost. Bovendien heeft Haren ook zo'n grote parkeerplaats, voor vijfhonderd auto's. Zolang die niet vol raakt is een tweede parkeerplek langs de snelweg niet nodig, redeneerden de buren van Tynaarlo.