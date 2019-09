Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Hieronder staan een aantal tips voor dit weekend.Wandelaars kunnen zaterdag op diverse afstanden, van vijf tot 25 kilometer, het Hunzedal verkennen tijdens de Hunzeloop . Daarbij wordt niet alleen het Drentse natuurpracht verkend. Waterbedrijf Groningen en waterschap Hunze en Aa's hebben namelijk gebouwen, die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek, opengesteld: gemaal Oostermoer en pompstation De Groeve.In september openen in Nederland elk weekend wijngoederen hun deuren voor bezoekers. Dit weekend zijn ook twee Drentse wijngaarden te bezoeken. Wijngoed Havelte is alleen zondag open. Wij’n Gaard op Tiendeveen houdt zowel zaterdag, als zondag een open dag.Ben je geen wijn-, maar bierliefhebber? Dan is het Bierfestival iets voor jou. Meerdere brouwerijen uit Noord-Nederland zijn in de Grote Kerk in Emmen vertegenwoordigd om over hun product te spreken. Proeven is toegestaan. Daarbij kun je ook luisteren naar de muziek. Het festival begint vrijdagavond, maar ook zaterdagmiddag zijn de deuren geopend. Je moet wel een kaartje kopen om binnen te komen, de avondeditie is al uitverkocht.In Bibliotheek Emmen kunnen kinderen tussen de 4 en 8 jaar tekenrobotjes maken. De creatieve workshop begint zaterdag om 14.00 uur en eindigt een uur later. Gezien het beperkte aantal kaarten is het raadzaam om vooraf te reserveren. kosten: 1 euro.Daniël Lohues is zaterdagavond de hoofdact op het Festival Folk an de Gruppe in Nieuw-Schoonebeek. Vanaf 16.00 uur treden verschillende artiesten en bands op op twee podia. Behalve Lohues zijn ook Hannah Mae, Def Americans en Cookhouse te zien.Ook dit weekend zijn er weer ronkende motoren te vinden op het TT Circuit: de British Superbikes . In Assen is de afgetrap van 'de showdown' , waarbij in drie races wordt bepaald wie kampioen wordt. Zondag is de eerste van de drie.Voor het derde jaar op rij is dit weekend het Oogstfeest in Meppen . Op het openluchtfestival met tachtig kramen in het Zuidoost-Drentse dorp brengen mensen niet alleen hun oogst aan de man, ook is er aandacht voor koken, bloemschikken, bierbrouwen, wijn maken en bottelen, ijs maken, honing, ambachtelijk brood, wecken en nog véél meer. Het Oogstfeest wordt zaterdag en zondag gehouden van 11 tot 17 uur op de Dennekampen in het dorp.Aan de Julianaweg tussen De Wijk en IJhorst wordt dit weekend het Smaakmakersfestival gehouden. Ruim twintig rollende keukens strijken neer in het Reestdal om een breed scala aan gerechten te bereiden. Rollende keukens zijn er in de uitvoering van omgebouwde caravans tot brandweerauto's. Ook is er muziek. Zaterdag duurt het festival van 14.00 - 22.00 uur en zondag van 11.30 - 20.00 uur.