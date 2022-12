Camping Meerzicht terug verkocht aan recreanten

Recreanten hebben Camping Meerzicht in Matsloot teruggekocht van ontwikkelaar EuroParcs. Het bedrijf gaat nog wel huisjes bouwen en verkopen in Matsloot, in overleg met de recreanten.

Vorig jaar rond deze tijd kregen de recreanten van de camping in Matsloot te horen dat ze op 31 december 2022 hun huisje moeten verlaten. EuroParcs had een maand daarvoor de camping gekocht en wilde er nieuwe huisjes op laten zetten. De recreanten, waarvan sommigen al 20 jaar op de camping staan, kwamen direct in actie

Rollercoaster

Het verzet wierp, langzaam maar zeker, zijn vruchten af. De recreanten en EuroParcs gingen van tegenstanders naar partners, al moest daarvoor veel water door de Rijn.

Een lichtjesprotest, acties richting gemeente en provincie, en zelfs een manifestatie in Den Haag: alles werd door de mensen van Meerzicht uit de kast gehaald. "Het afgelopen jaar was een rollercoaster", zegt Daniella van Gennip. "Dit hadden we een jaar geleden niet verwacht."

Unieke situatie

"We wilden met respect tot een oplossing komen", blikt directeur Andries Bruil van EuroParcs terug. "Dit jaar zijn we als bedrijf een nieuwe beleidsrichting ingeslagen, waarbij we meer de tijd nemen voor participatie met de bewoners van nieuwe campings die we aankopen. We proberen er met de recreanten uit te komen."

Dat het in Matsloot is gelukt, wijt Bruil aan de 'unieke situatie' bij het Leekstermeer. "We hebben te maken met veel vaste huisjes, die je niet kunt verplaatsen. Daarnaast merkten we dat we hier te maken hebben met recreanten die een duidelijke visie hebben op de camping en de ontwikkeling van natuur. In overleg met de recreanten, kwamen we op den duur op twee opties uit. Of de huisjes bleven staan of we zouden ze gaan clusteren."

Bewonderenswaardig

Het werd dus optie 1. Dat is uniek, zegt Bruil. "We hebben dit nooit eerder gedaan. Maar de recreanten hier tonen professioneel koopmansgedrag. Zij hebben gezegd: wij willen de grond kopen en blijven staan, en helpen jullie dan met de ontwikkeling van hetgeen nog vrij is. Dat is voor ons ook nieuw."

De recreanten houden dus de regie bij wat EuroParcs gaat neerzetten. "Het past bij ons nieuwe beleid om dit een kans te geven. Omdat dit voor EuroParcs zeker niet het grootste project is, willen we kijken of dit werkt."

Van Gennip noemt het 'bewonderenswaardig' dat Bruil het avontuur aan durft te gaan. "Hij steekt zijn nek hiermee uit. Voor hun zal dit vast ook hartstikke spannend zijn, maar hij heeft vertrouwen in ons als vereniging."

Vereniging gaat door

De recreanten hebben ondertussen al een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld, waarbij duurzaamheid en ecologie de hoofdthema's zijn. Zestig recreanten kopen de camping terug. "We hebben een fonds gemaakt, zodat mensen met een kleinere beurs ook de mogelijkheid hebben om hun eigen stukje grond te kopen", zegt Tanja Tamina, secretaris van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer. Deze vereniging werd door de recreanten op poten gezet om een vuist te maken tegen EuroParcs.

De vereniging kijkt allang niet meer alleen naar de eigen situatie. Inmiddels is het landelijk een aanspreekpunt voor recreanten die campings waar zij verblijven opgekocht zien worden door ontwikkelaars. "Daar blijven we mee bezig", zegt Van Gennip. "Het is natuurlijk heel belangrijk dat recreanten in heel Nederland voldoening krijgen en er meer samenwerking tot stand komt met bedrijven die campings overnemen. We zullen dat blijven ondersteunen."

Niche

In het voorjaar gaat EuroParcs in gesprek met de recreanten over wat er moet komen aan nieuwe huisjes. "Het is aan hun in welk tempo dat zal gaan", zegt Bruil. "Zij zijn immers de baas. Maar ik denk dat we een fantastische niche gaan neerzetten. Huisjes met oog voor de natuur en de ecologie."