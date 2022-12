Kuitenbijter in het kwadraat: Muur van Emmen decor hardloopevenement

Ongeveer 20 procent stijging, 48 meter boven NAP en 155 traptreden. Hardlopers die niet schrikken van deze cijfers kunnen zich op 14 mei volgend jaar melden bij de Muur van Emmen voor het gelijknamige hardloopevenement. Deelnemers kunnen zich opgeven voor afstanden tussen de 2,5 en 10 kilometer.

Het evenement is vernoemd naar de voormalige vuilstort aan de Schansstraat in Emmen. De 'berg' werd door aannemers Ben Timmermans en Bert Fuhler in 2021 als een 'fiets- en wandelwalhalla' heropend met de naam 'De Muur van Emmen'.

Ideaal decor

Voor fervent hardloper en organisator Lisanne Langerijs-Vels uit Emmen is het natuur- en recreatiegebied een ideaal decor voor een hardloopevent. "De Muur van Emmen is natuurlijk een fantastisch mooie omgeving. Afgelopen jaren heb ik er zoveel gelopen. Net zo vaak ging de gedachte door mijn hoofd om er een evenement te houden. Op een gegeven moment dacht ik 'stoppen met nadenken en gewoon doen'."

600 deelnemers

Er wordt wel eens gezegd dat hardlopers doodlopers zijn. Gezien de genoemde cijfers eerder in dit artikel schiet die gedachte meteen te binnen. Kan iedereen zomaar meedoen? "Tuurlijk, het is een pittig terrein met veel stijgingen en dalingen", lacht Langerijs-Vels. "Maar het terrein is goed begaanbaar. Iedereen loopt er gewoon op zijn eigen niveau." Vooralsnog is er ruimte voor maximaal 600 deelnemers, die per afstand gefaseerd zullen starten.

Stichting Kika