Vuurtje stoken als archeologisch experiment bij Hunebedcentrum

De WEAG is een initiatief van de studentenvereniging Bachur van de opleiding Archeologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Studenten willen eindelijk het mysterie van de duizenden haardkuilen oplossen."In Noord-Nederland waren in de middensteentijd wel duizenden haardkuilen", vertelt Jochem Dorrestijn van de werkgroep. "Wij denken dat ze gebruikt werden om dennenteer in te produceren."In veel van die ontdekte kuilen zijn resten van dennenteer gevonden. Vroeger werd het houtteer voor van alles gebruikt. "Mensen gebruikten het voor het verstevigen van vishengels, maar ook als een soort kauwgom tegen tandpijn. Met de experimenten willen we uitzoeken wat er voor nodig is om teer te maken in een haardkuil en of dat überhaupt lukt."Nadine Lemmers van het Hunebedcentrum is blij met de onderzoekers: "Deze samenwerking zorgt ervoor dat onze bezoekers in het echt dit wetenschappelijke experiment kunnen bekijken. De resultaten van het onderzoek kunnen we gebruiken in onze collectie over de middensteentijd."De werkgroep onderzoekt de haardkuilen elke vrijdag, nog tien weken lang.