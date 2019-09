Erik van Ommen vergaapte zich aan de vogeltrek

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

"Ik wilde heel graag zien hoe de vogeltrek plaatsvindt. Bij de Straat van Gibraltar is een bottleneck, daar steken heel veel vogels over omdat daar de straat het smalst is, deze vogels hebben namelijk een hekel aan water", legt Van Ommen uit."We hadden een ooievaar in de tuin. Ik was heel nieuwsgierig naar zijn vogeltrek, dat was de aanleiding om naar Zuid-Spanje te gaan. Ik heb daar vijf groepen ooievaars gezien, elke groep bestond uit minstens vijfhonderd vogels. De kans is heel groot dat de ooievaar uit onze tuin er tussen zat."Naast ooievaars zag Van Ommen arenden, gieren, valken en kiekendieven. "Het meest bijzonder vond ik de steppekiekendief." De steppekiekendief is bedreigd, de populatie in Europa is de laatste jaren hard achteruit gegaan.Onder de titel 'Kunstenaar op reis' is Van Ommen op social media te volgen. "Ik heb besloten dat ik een deel van de week doe wat ik wil, dat ik doe wat in me opkomt. Op Facebook en Twitter plaatst Erik van Ommen aquarellen van vogels die hij onderweg ziet. Van de vogeltrek heeft hij de wespendief, wouw en dwergarend al online laten zien, de steppekiekendief volgt nog.In 1991 was Van Ommen ook op deze plek in Zuid-Spanje, voor het maken van zijn eerste boek. Er zijn inmiddels diverse boeken met zijn werken verschenen. Kenmerkend aan Van Ommen is dat hij buiten werkt, met een telescoop als belangrijk hulpmiddel. Binnenkort komt een nieuw boek uit over zijn reis naar Spitsbergen.