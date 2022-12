Hoogersmilde wordt een stukje groter

Aanleiding voor het verplaatsen van het bebouwdekombord is de onveilige verkeerssituatie. "Net buiten Hoogersmilde, bij de Hendrik Oostdraai, heb je een fietsbrug. Daar komen 100 tot 250 fietsers overheen per dag", vertelt Mindert van der Velde van Dorpsbelangen Hoogersmilde. "Maar de brug komt uit op een 80-kilometer-per-uur-weg en dat is gevaarlijk."