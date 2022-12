Jonge dealer loopt tegen de lamp na appeltaart tegen raam in Roden

Tegen een 20-jarige verdachte uit Roden is een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist vanwege openlijke geweldpleging en handel in drugs.

Een conflict tussen een aantal knapen uit Roden liep begin februari gierend uit de klauwen. Het begon met een appeltaart die drie jongens scoorden bij een supermarkt in Nieuw-Roden. De drie kwamen op het idee om de appeltaart tegen het raam van een woning aan de Walakkers te gooien. Daar woonde een jongen van wie de verdachte had gehoord dat hij andere vrienden bedreigd zou hebben.

Vechtpartij

Aan de Walakkers zaten een vader en zijn zoon die ochtend op de bank, toen ze een harde knal hoorden. Dat was de appeltaart. Toen ze naar buiten renden zagen ze de verdachte en zijn twee vrienden wegrennen. De vader wist het trio te achterhalen, er ontstond een vechtpartij. "Ik zag dat die vader mijn vriend in de nek sprong. Ik dacht: dat kan ik mijn minderjarige maatje niet laten aandoen", zei de verdachte.

De twintiger viel de vader aan en werd zelf bij de keel gegrepen en door de heg gedrukt. "Hij zat met zijn knie op mijn ribbenkast. Ik kon geen lucht meer krijgen", zei hij hierover.

Nepwapen en mes

Toen de minderjarige vriendjes van de verdachte met een nepwapen en mes zwaaiden kwam er een eind aan de vechtpartij. De verdachte is er achteraf nog verontwaardigd van. "Hij had me ook anders kunnen beetpakken. Niet bij de keel. We wilden het alleen maar uitpraten. En trouwens, ik rook ook een dranklucht."

De advocaat deed er nog een schepje bovenop: "De vader kwam als een briesend paard naar buiten. Hij had ook kunnen volstaan met de jongens uitschelden en wegjagen. De verdachte kwam op voor zijn vriend die werd belaagd door de beschonken vader."

De rechter vond er het zijne van. "Als je het wilt uitpraten, kun je beter niet beginnen met een appeltaart tegen het raam gooien", stelde de rechter droogjes vast.

"Ik heb er ontzettend spijt van. Het kwam ook door mijn jeugdigheid", aldus de verdachte die vorige maand zijn twintigste verjaardag vierde.

Handel in drugs en illegale medicijnen

Minder jeugdig, aldus de rechter, is de bloeiende nering die verdachte dreef in MDMA, speed, hennep, hasj en illegale medicijnen zoals Ritalin, temazepam en Xanax. Dit bezit kwam aan het licht toen de politie het geweldsincident onderzocht.

De verdachte zou bij de jeugd in Roden als dealer bekend staan. Hij had het geld nodig om problemen thuis op te lossen. Intussen zou de verdachte wel in dure merkkleding rondlopen. "Dat is nepkleding", aldus de verdachte. De rechter trof in het dossier ook filmpjes met blingbling en veel geld. "Dat zou kunnen", zei de twintiger hierop.

Opleiding

De reclasseringsmedewerker stelde dat verdachte (die een maand in voorarrest heeft gezeten) inmiddels de goede kant op gaat en ziet in hem een open, eerlijke en vriendelijke jongen, die nu een opleiding volgt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.