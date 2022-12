Een op drie Drenten tevreden over zichtbaarheid politie

Drenten zijn redelijk tevreden over de zichtbaarheid van de politie op straat. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft daarvoor opnieuw gekeken naar de Veiligheidsmonitor, die eerder dit jaar verscheen. Daaruit blijkt dat grofweg 1 op de drie Nederlanders tevreden of zeer tevreden is over de zichtbaarheid van de politie. In Drenthe is dat aantal iets lager (31,7 procent).

Bij onze buren zijn meer mensen tevreden: 36,4 procent in Overijssel, 35,9 procent in Groningen. Daarmee scoren deze twee provincies het hoogst. Ook in Friesland ligt de score iets hoger dan in onze provincie (33,9 procent).

Bij een vergelijking van de grootste steden komt Groningen ook goed uit de bus: ruim vier op de tien inwoners is tevreden of zeer tevreden met de politie op straat.

In het zuiden minder tevreden

In het zuiden van het land zijn mensen minder tevreden. In Limburg vindt 28,7 procent van de mensen dat de politie zich genoeg op straat laat zien. In Noord-Brabant en Zeeland ligt het percentage ook onder de dertig.