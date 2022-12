Veertig slachtoffers van schaatsen en gladheid behandeld in Drentse ziekenhuizen

Bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn tussen de tien en vijftien mensen behandeld voor een valpartij bij het schaatsen. Het ging vooral om botbreuken en verzwikkingen. Als gevolg van de gladheid van afgelopen nacht kwamen vijf mensen op de SEH terecht.

Het WZA in Assen heeft van vrijdag tot en met zondag vijftien gewonden op de SEH behandeld. Ook hier ging het om botbreuken en verzwikkingen. Bij het Isala ziekenhuis in Meppel zijn dit weekend vijf mensen op de SEH behandeld voor een botbreuk die ze hebben opgelopen door gladheid of het schaatsen.