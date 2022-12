Harm (100) en Miny (95) zijn al 25.567 dagen getrouwd

Al 25.567 dagen getrouwd zijn, oftewel 70 jaar. Het is iets wat veel mensen zich niet kunnen voorstellen, maar voor Harm (100) en Miny (95) Huttinga Holtjer uit De Groeve is het vandaag werkelijkheid. Zij vieren namelijk hun platina huwelijk.

Volgens het CBS vierden in 2022 vierden 15.246 paren het diamanten huwelijk (60 jaar). Het platina huwelijk (70 jaar) is voor 'slechts' 369 echtparen weggelegd. In de toekomst zullen de langdurige huwelijken waarschijnlijk toenemen, omdat de levensverwachting ook steeds meer toeneemt.

In het zonnetje gezet

Om aandacht zit het echtpaar vandaag niet verlegen. Bij binnenkomst staat de keuken vol met familie en kennissen, in de woonkamer is het echtpaar druk in gesprek met burgemeester Marcel Thijsen. Een aantal familieleden zit trots te kijken naar het stel.

Ook zoon Jannes Huttinga kijkt naar hoe de corsages nog even recht worden gezt en dan mogen de foto's gemaakt worden. Even was het twijfelachtig of de pers wel langs mocht komen vertelt Jannes. "Mijn vader is natuurlijk 100. De mobiliteit is nu wel een stukje minder. Maar geestelijk is hij 100 procent."

Eén onderwerp komt vaak te spraken bij de familie Huttinga Holtjer. "Mijn vader heeft een paard gehad, Jolia, een Groninger paard en die is in 1963 Nederlands kampioen geworden. Daar is hij trots op, maar hij vindt het ook jammer dat er geen nakomelingen zijn."

De Gouden Leeuw in Zuidlaren

Het stel ontmoette elkaar in Zuidlaren bij De Gouden Leeuw, dat was hun favoriete uitgaansgelegenheid na de oorlog. Na hun huwelijk ging het paar wonen op de boerderij waar Harm werd geboren. Ze hebben hier hun hele leven gewoond en wonen daar nu nog steeds.