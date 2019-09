Stijgend aantal hartpatiënten in Drenthe aanleiding voor nieuw dottercentrum

"Tien jaar geleden zijn we in Emmen begonnen met een dottercentrum. Toen dachten we dat we er jaarlijks een paar honderd patiënten zouden helpen, maar inmiddels behandelen we er 1500 per jaar", zegt Treant-woordvoerder Stefan Wesselink. "Daar past een nieuw dottercentrum bij."De structurele toename van het aantal hartpatiënten in Drenthe is de aanleiding voor het nieuwe dottercentrum. Patiënten hoeven in de toekomst minder vaak uit te wijken naar Groningen of Zwolle.Bij dotteren wordt een vernauwing in de kransslagaders verholpen. Dat is belangrijk, omdat het hart bij een vernauwing niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen krijgt. Het oprekken van de bewuste ader of aderen gebeurt met een soort ballonnetje. Vaak wordt daarna een stent geplaatst: een soort veer, die voorkomt dat de ader na de ingreep terug veert.Hartkatheterisatie is te vergelijken met dotteren. De ingrepen duren meestal ongeveer een uur. In het nieuwe centrum komen drie behandelkamers en een voorbereidingsruimte voor acht patiënten. Behalve dotteren en katheteriseren worden in het centrum ook ook pacemakers en inwendige defibrillatoren geplaatst. Beide apparaatjes zorgen ervoor dat het hartritme van patiënten stabiel blijft.Het gebouw is naar verwachting in het najaar van 2020 klaar.