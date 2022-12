Voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde verkocht

De vroegere Rijksluchtvaartschool op vliegveld Eelde is verkocht. De provincie Drenthe heeft het complex op Groningen Airport Eelde van de hand gedaan. De koper is de stichting FB Oranjewoud, een van de eigenaren van de luchthaven.

De oude school RLS1957 is nu een complex voor beginnende en groeiende bedrijven, waar ook evenementen en exposities plaatsvinden.

De provincie heeft het complex in 2016 gekocht, maar wilde het niet voor lange tijd houden. Het ging er vooral om dat de monumentale gebouwen behouden bleven. Het complex bleek in slechte staat van onderhoud te zijn, maar de bouwkundige staat was nog relatief goed.

Opgeknapt en duurzaam gemaakt

"We wilden het complex duurzaam en toekomstbestendig maken", aldus gedeputeerde Henk Brink. "Met een grondige renovatie en door de gebouwen te voorzien van elektrische verwarming, klimaatbeheersing en zonnepanelen, kan het complex weer vele jaren vooruit."

De installaties de oude Rijksluchtvaartschool zijn vervangen en verduurzaamd. In 2017 werden de eerste delen van het hoofdgebouw verhuurd. In het andere gebouw werden een jaar later de eerste echte huurders verwelkomd in kantoren en presentatieruimtes. Daarna is ook het internaat gerenoveerd en geschikt gemaakt voor verhuur van kantoorruimtes. Er zijn nu 24 huurders in de gebouwen.

Blije koper en luchthaven

Er ging een procedure vooraf aan de verkoop aan FB Oranjewoud. De stichting is blij dat zij daar als beste uitkwam. "Het bedrijfsverzamelgebouw is in uitstekende staat, het biedt huisvesting aan verschillende bedrijven die voor een deel samenwerken met Groningen Airport Eelde. Deze bedrijvigheid is goed voor de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe initiatieven op het vliegveld. Dat sluit perfect aan bij onze doelstellingen", zegt penningmeester Tjeerd van der Hoek van FB Oranjewoud.

FB Oranjewoud is een investeringsfonds dat deelneemt in bedrijven die maatschappelijk en economisch van waarde zijn voor Noord-Nederland. Het is in zekere zin de erfgenaam van de vroegere Friesland Bank.

Ook de luchthaven is blij met de nieuwe eigenaar. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: "Het is mooi om te zien hoe de provincie de gebouwen heeft opgeknapt en hiermee het complex heeft behouden voor de toekomst."

Monumentale waarde