Trucker verdacht van dodelijk ongeluk bij demonstratie op A28

Een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hill wordt ervan verdacht dat hij in juli een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A28 bij Beilen, door stil te staan op de snelweg. Door de onverwachte filevorming kwam een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort in een botsing terecht en overleed. De chauffeur uit Brabant moet vandaag in de rechtbank in Assen verschijnen voor roekeloos rijgedrag.