2200 wapenvergunningen in Drenthe, mogelijk nieuwe eisen voor bezit

In Drenthe komen volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer nauwelijks incidenten voor met geregistreerde wapens. "In Groningen hadden we vorig jaar wel een schietincident waarbij er één werd gebruikt.” Het ging toen om een ruzie in de relationele sfeer.In Drenthe zijn zo’n 2200 geregistreerde wapenvergunningen. De helft van de vergunningen is uitgegeven aan jachtaktehouders. De andere helft is voor schietsportbeoefenaars, dierenartsen met verdoofpistolen, alarm- en seinpistoolhouders en bijvoorbeeld slagers met schietmaskers. Het aantal vergunningen schommelt in Drenthe al jaren rond de 2200.“Ieder jaar krijgen vergunninghouders een huisbezoek. Er wordt dan gecontroleerd of de wapens in huis overeenkomen met de wapens op de vergunning. Hebben ze andere wapens in huis, dan hebben ze iets uit te leggen.”De politie werd vanochtend door de Hoge Raad in Den Haag verantwoordelijk gehouden voor wat vergunninghouders doen met wapens, zoals de Alphense schutter Tristan van der Vlis. "We moeten de uitspraak nog bestuderen, maar het gevolg zou kunnen zijn dat de politie in de toekomst anders omgaat met aanvragen en verleningen van wapenvergunningen", stelt korpschef Erik Akerboom.Wat de politie eventueel wil veranderen, is onduidelijk. Na de schietpartij in Alphen aan den Rijn werden de eisen voor vergunningen al aangescherpt. Volgens politiewoordvoerder Zinsmeyer worden aanvragers nauwkeurig gescreend. Een brandschoon verleden is een vereiste. “Iemand mag niet betrokken zijn geweest bij een geweldincident”, stelt Zinsmeyer.Iemand die al een wapenvergunning heeft en betrokken raakt bij een geweldincident kan de wapens meteen inleveren. “De collega’s van korpschef-taken, die hier over gaan, krijgen een melding in het systeem met registraties als iemand betrokken is bij een incident. Zij gaan de volgende ochtend meteen langs en nemen de wapens in beslag.”Mensen die een wapenvergunning hebben vanwege hun werk kunnen dus beter geweldsincidenten vermijden, aangezien het invloed heeft op hun broodwinning. Een sportschutter kan zijn sportcarrière vaarwel zeggen bij het inleveren van zijn wapens.