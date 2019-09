Broer Rasta uit Vledder schikt met 31 gedupeerden

De uit Vledder afkomstige Mastenbroek, ook wel bekend als Broer Rasta, heeft dat bedrag inmiddels overgemaakt. Het wordt binnenkort uitgekeerd aan de gedupeerden, zegt hun advocaat Royce de Vries.Volgens de advocaat gaat het om een bedrag van "tegen de ton aan". Het beslag op het landgoed van Mastenbroek in het Overijsselse Witharen wordt opgeheven en juridische stappen zijn van de baan, aldus De Vries. Niet iedereen krijgt al het geld terug. Vooral bij acties die al langer liepen, was moeilijker na te gaan wat de totale schade was, onder meer omdat een deel van het geld al tijdens de inzameling was uitgekeerd.Het is niet bekend hoeveel mensen in totaal schade hebben geleden door Dream or Donate en of de andere gedupeerden ook hun geld terugkrijgen.Op Dream or Donate konden mensen geld inzamelen voor goede doelen. Het werd vooral gebruikt voor mensen die ernstig ziek waren en een dure behandeling nodig hadden. De site ging vorige maand plotseling uit de lucht . Mastenbroek zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom stopte met zijn site. Hij deed daarna zijn landgoed en zijn bezittingen in de verkoop.