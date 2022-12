Gewonde door steekpartij bij AZC in Ter Apel

Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is vannacht een steekincident geweest. Daarbij raakte één slachtoffer gewond.



Rond half twee kreeg de politie een melding van een steekpartij op het terrein. Zeker één slachtoffer moest behandeld worden aan zijn verwondingen. Dat is uiteindelijk in de ambulance gebeurd. De persoon in kwestie is dus niet naar het ziekenhuis gebracht.