Ruzie bij asielzoekerscentrum Ter Apel: één gewonde

Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is vannacht een ruzie geweest. Daarbij raakte één slachtoffer gewond.

Eén slachtoffer is ter controle behandeld in de ambulance. De persoon in kwestie is niet naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding van de ruzie is geweest, durft de politie niet te zeggen.