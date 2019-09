Dit weekend in de Drentse natuur: 20 en 21 september

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Ontdek tijdens een wandeling door het Noordlaarderbos alles over drinkwaterwinning. Aan de rand van het bos stroomt de Drentsche Aa. Al van oudsher wordt hier ons drinkwater uitgehaald. Tijdens de excursie leer je hoe het water uiteindelijk bij jou uit de kraan stroomt. Daarnaast heb je vanuit het Noordlaarderbos mooi zicht op het landschap van de Westerlanden en de Besloten Venen. De afgelopen jaren is daar veel veranderd en is er een nieuw natuurgebied ontstaan. Gidsen vertellen je er alles over. Klik hier voor meer informatie.Tijdens een fietstocht over het Dwingelderveld vertelt Dijkstra je alles over de natuur van het gebied en over de manier waarop hij de landschappen in zijn kunstwerken vastlegt. In zijn werken archiveert hij landschappen, voordat ze verdwenen zijn. Tijdens de tocht laat Dijkstra veel van zijn eigen werk en de natuur van het Dwingelderveld zien. Tip: neem je verrekijker mee. Klik hier voor meer informatie.Ze zien er misschien een beetje griezelig uit, maar spinnen zijn eigenlijk heel interessant en nuttig. Tijdens de spinnensafari over het Drents-Friese Wold ga je met een boswachter op zoek naar deze kleine beestjes. Ze kruipen tussen de bomen en de bladeren op de grond en hangen in de takken van de bomen. Je gaat spinnen van veraf, maar ook zeker van heel dichtbij bekijken. Durf jij deze tocht aan? Klik hier voor meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur