Huizenbezitters gaan meer betalen in 2023, Emmen is uitzondering

Woningbezitters met een meerpersoonshuishouden zijn in 2023 in de meeste Drentse gemeenten meer geld kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan dit jaar. Dat blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen huis (VEH) onder vier gemeenten in de provincie. Emmen is een uitzondering.

De belangenbehartiger voor huizenbezitters zocht uit in hoeverre de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing volgend jaar daalt of stijgt in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Midden-Drenthe en Aa en Hunze.

Afvalstoffenheffing boosdoener

In drie van die vier Drentse gemeenten gaan volgend jaar de totale woonlasten omhoog. De sterkste stijging zag VEH in Midden-Drenthe, daar gaan de totale woonlasten met 5,4 procent omhoog. De 'boosdoener' in Midden-Drenthe is de afvalstoffenheffing. Woningbezitters betalen voor die belasting meer dan 20 euro extra (van 207,25 euro naar 228,55 euro). Ook de ozb stijgt met ongeveer 17 euro.

In Borger-Odoorn gaat het bedrag van de afvalstoffenheffing met een vergelijkbaar bedrag omhoog (van 221,12 euro naar 241,93 euro), maar daar staat tegenover dat de ozb en rioolheffing juist dalen met enkele euro's. De totale woonlasten stijgen met 2,1 procent. Borger-Odoorn (totale lasten: 957,68 euro) is volgend jaar in de steekproef zo'n 173 euro duurder dan Emmen, de goedkoopste Drentse gemeente.

Emmen verlaagt ozb

Ook in Aa en Hunze gaan huizenbezitters meer betalen, maar dat verschil is verwaarloosbaar. Het gaat daar om een stijging van bijna 1 procent, omgerekend iets meer dan 5 euro op jaarbasis.

Een uitzondering is de gemeente Emmen. Daar gaan mensen met een huis juist 1 procent minder betalen. Dat is vooral te danken aan een verlaging van de ozb met 2 procent (van 344,45 euro naar 337,24). De afvalstoffenheffing blijft gelijk, terwijl ook de rioolheffing ietsje daalt.