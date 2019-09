Waterkwaliteit moet beter door strengere controle op 'vangnet' tussen akker en sloot

Jaarlijks voert het waterschap controles uit in het oppervlaktewater. Uit watermonsters blijkt dat er nog vaak te grote hoeveelheden meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water zitten. "Vooral het Drentsche Aa-gebied is altijd gevoelig vanwege de drinkwaterfunctie", zegt Jeanette Bolhuis van Hunze en Aa's.Om te voorkomen dat schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen, is er een wettelijke verplichting voor een teeltvrije zone tussen akker en sloot. Hier mag niet hetzelfde gewas staan als op de akker. Ook mag hier niet worden gespoten of bemest. Wel is in sommige gevallen onkruidbestrijding toegestaan. Deze 'teeltvrije zone' dient als vangnet dat moet voorkomen dat stoffen van de akker in het slootwater komen.Per gewas verschilt de oppervlakte van de teeltvrije zone. Per 1 januari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de regelgeving voor open teelt aangescherpt. "Bij overschrijding van de waarden in het water proberen we te achterhalen waar het vandaan komt. We kijken of perceeleigenaren aan de teeltvrije zones voldoen. Controles blijven nodig."Bij overtredingen gaat het waterschap eerst in gesprek met telers die gewassen te dicht bij de sloot hebben staan. Zij moeten de gewassen in de teeltvrije zone verwijderen. Doen ze dit niet, volgt er een dwangsom.