Renovatie sportparken Emmer-Compascuum en Veenoord in volle gang

Even verderop in Emmer-Compascuum

Een halfuur verderop in Emmer-Compascuum zijn ze al een stuk verder. Daar wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de renovatie van sportpark De Runde van voetbalvereniging CEC. Na ruim vijftig jaar was daar het sportpark ook aan een renovatie toe.

"Het geeft een behoorlijk goede uitstraling", lacht voorzitter Dik Bos vanaf de tribune, waarvan het glas er nog half in zit. "Ja, dat gaan we ook nog vervangen. Het is een open sportpark hè, dan krijg je dat. Maar het sportpark was ook dermate verouderd, dat er wat moest gebeuren. Gelukkig gebeurt dat nu. Ik ben er hartstikke blij mee."

"Daarachter krijgen we nog een wedstrijdveld", wijst Bos aan, richting de achterkant van het wedstrijd- en kunstgrasveld. "Dat moet nog aangelegd worden. Als dat helemaal klaar is, dan komen de twee velden bij de visvijver te vervallen. En hebben we alles mooi centraal op één plek."

Kunstgrasveld

De grootste ingreep was toch wel het aanleggen van de kunstgrasmat op het voormalige trainingsveld. Deze mat kostte ruim 600.000 euro. "Dit is het helemaal", zegt Bos, terwijl hij op de gloednieuwe grasmat met kurk-korrels staat. "Hier kun je ook constant trainen. Vroeger toen de oude mat erin lag liep je als het regende, bij wijze van spreken, tot de knieën in de modder of op ijsklompen."

CEC, dat begin jaar de overstap maakte van zondag- naar zaterdagvoetbal, gaat ook nog de kleedkamers onder handen nemen. Die kosten zijn voor rekening van de club zelf, nadat de gemeente jaren geleden de gebouwen afstootte. "Daar hebben we nog een potje voor."