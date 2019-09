'Help mij om mijn leven weer terug te krijgen'

"De behandeling kost 15.000 euro. Dat geld heb ik niet. Ik vind het best lastig om m'n verhaal aan de grote klok te hangen. Ik zeg liever dat het goed met me gaat. Maar het moet nu wel anders kom ik niet in Amerika. Ik wil gewoon weer een normaal leven kunnen leiden. Een leven met sociale contacten en een baan", zegt Tessa.Op 11 juni 2017, bij een wedstrijd in Nuland, gaat het mis. Geerling wordt in de bocht aangetikt door een concurrente en valt op haar achterhoofd. De eerste diagnose is een hersenschudding. De dag na haar val wordt ze al ontslagen uit het ziekenhuis. Pas een half jaar later komen ze erachter dat het écht niet goed is. "Ik sliep veel en als ik wakker was, was ik vaak wazig", zegt Geerling. "In september ben ik toch maar naar school gegaan. Maar ik kon me niet concentreren. Ik was altijd moe en ik had hoofdpijn, was misselijk en ik moest ook zoeken naar m'n woorden."Er volgde anderhalf jaar therapie. Geerling maakte kleine stapjes, maar die vooruitgang stagneert nu. Haar sociale leven ligt volledig op z'n gat. Dingen die energie kosten moet ze inplannen en een dag later krijgt ze daarvan de rekening gepresenteerd. En dit terwijl ze pas 24 jaar is. "Ik vraag me dan af: is dit alles? Dit wil ik niet."In Amerika kan ze terecht bij een privékliniek. Zij hebben een speciale MRI-scan die in de hersenen kan kijken. "Daarmee kunnen ze, terwijl ik oefeningen doe, zien welke delen van mijn hersenen overactief zijn en welke delen inactief zijn. Daarna maken ze een persoonlijk behandelplan en na een week is er al resultaat". Van verschillende kanten hoort ze bemoedigende verhalen. "Ik heb net een mailtje gehad via mijn school. Daar is ook iemand op deze manier behandeld. Zij was ook een zombie en is een heel stuk opgeknapt", besluit Geerling hoopvol.Via haar Facebook-pagina kunt u haar crowfundactie ondersteunen