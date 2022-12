Kerststal onder de boom, waar komt dat vandaan?

Volgens Henk Nijkeuter van het Drents Archief is er niet veel bekend over de katholieke geschiedenis van Drenthe. Nijkeuter schreef het boek Midwintertradities in Drenthe: Van zute wien en zolte bonen. "Het was altijd strikt gescheiden. Het protestantse met de kerstbomen en de katholieken met de kerststal. Dat is later pas bij elkaar gevoegd", weet Nijkeuter. "Wanneer de eerste kerststal in Drenthe was, weten we niet."