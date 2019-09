"Een discuswerpster die op haar 19e naar het WK mag is uniek'

"Werpsters zijn vaak op hun dertigste pas op hun best", verklaart haar trainer Gert Damkat. Hij was ook de man achter de successen van Rutger Smith. Net als Van Klinken combineerde ook hij de discus met de kogel. "Ik ben ook één van de kleinste daar en ik doe maar twee keer per week discus. Dat ik dit mag meemaken is écht fantastisch", vult Van Klinken aan.Terwijl Drenthe in de ban was van de TT, eind juni, verraste Van Klinken vriend en vijand. Met een worp van 61 meter en 33 centimeter gooide ze dertien centimeter verder dan de vereiste WK-limiet. "Ik weet dat ik fysiek sterk ben. Maar omdat m'n techniek nog niet stabiel is, moet ik het hebben van de uitschieters", zegt Van Klinken. "Ik voelde 's morgens dat het hard waaide dus ik had er wel heel veel zin in."Toen ze zag dat ze zich gekwalificeerd had werd ze helemaal gek. "Toen rende ik sneller dan iedereen op dat hele NK had gerend. Ik gilde zo hard dat heel Nederland het bijna hoorde en ik moest ook huilen. Het was echt een hele intense beleving", blikt Van Klinken terug.De 19-jarige Assense werd afgelopen seizoen Europees kampioene kogelstoten bij de junioren. Op dat onderdeel bleef ze nu tien centimeter verwijderd van de WK limiet. "Ik ben nu de nummer 33 van de wereld, terwijl er 32 naar het WK mogen". Maar trainer Damkat heeft hoge verwachtingen voor de toekomst. "Ik reken erop dat ze bij de Spelen in Tokio op beide disciplines mag starten."Van Klinken is donderdag vertrokken voor een trainingskamp in Turkije. Ze vliegt daarna door naar Qatar waar ze op woensdag 2 oktober in actie komt bij de kwalificaties.