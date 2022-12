Glazen Keet in Zuidlaren geopend: 'Brengt gezonde spanning mee'

In de uitzendingen, die van 20 tot en met 23 december van 15.00 uur tot en met 21.00 uur te beluisteren zijn, is er onder andere ruimte voor muziek van artiesten uit de regio.

"Het plan is om elke keer twee nummers te draaien en daartussen een praatje te houden. We praten niet alleen zelf, want er komt ieder uur een andere gast naar de studio", vertelt Robin Geertsma. Hij is een van de bedenkers van de glazen keet op de Brink en hij gaat de komende dagen veel presenteren.