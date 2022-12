Raadslid Anita de Rijke aan de kant gezet door Assen Centraal

De lokale partij Assen Centraal stopt de samenwerking met raadslid Anita de Rijke. Gisteravond kwam naar buiten dat zij op de kandidatenlijst staat van JA21 Drenthe voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar maart.

De Asser fractie vindt dat de keuze van De Rijke niet overeenkomt met "het karakter van Assen Centraal". De partij wil onafhankelijk zijn van een landelijke politieke of geestelijke stroming. Volgens de fractie is Assen Centraal een lokale partij, die als uitgangspunt heeft om te doen wat goed is voor de gemeente.

Anita de Rijke laat in een bericht aan RTV Drenthe weten dat ze "even met rust gelaten wil worden" en later deze week met een reactie komt.

'Echt heel jammer'

Fractievoorzitter van Assen Centraal Jan Talens betreurt de keuze van De Rijke. "Ik vind het echt heel jammer. Ook de gehele fractie betreurt het dat Anita deze keuze heeft gemaakt. Ze is altijd een fantastisch fractielid geweest, altijd aanwezig en nergens te beroerd voor. We hebben haar gevraagd om er nog eens goed over na te denken, omdat we haar niet kwijt wilden. Maar haar keuze staat vast."

De Rijke staat volgend jaar tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op plek vier op de Drentse lijst van JA21. Volgens Talens gaat dat niet samen met haar rol als fractielid. "Ongeveer vier weken geleden kwam ze bij mij met de mededeling dat ze zich kandidaat wilde stellen voor JA21. Daarna heb ik de fractie bij elkaar geroepen en de rest van de fractie staat er anders in dan zij. Toen was er sprake van een patstelling en heb ik haar gevraagd of ze erover na wil denken."

De Rijke kwam er vorige week op terug bij Talens. "Haar beslissing staat vast. En zij vindt dat die rollen wel naast elkaar kunnen bestaan. En daar denken wij anders over. Ik moet eerlijk zeggen - misschien een beetje naïef - dat ik tot gisteravond dacht dat ze zich nog wel zou bedenken. Maar haar keuze staat vast."

'Geen lijntjes naar landelijke politiek'

De Asser fractie denkt dat de keuze van De Rijke om ook mee te doen voor een landelijke partij voor verwarring kan zorgen bij de inwoners van Assen. "We willen het helder hebben dat wij echt een lokale partij zijn, zonder lijntjes naar de landelijke politiek."

Hoe het nu verder moet met haar zetel, weet Talens nog niet. "Geen idee, dat is aan haar. Zij heeft recht op haar plek in Assen." De fractie gaat met de huidige vier leden, Jan Talens (fractievoorzitter), Hemmo van der Wal, Luc Rengers en Paulien van der Meulen (die tijdelijk Aaldert Bonder vervangt) verder.

Grote winnaar

De lokale partij won afgelopen maart vijf zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij deed voor het eerst mee. Assen Centraal is opgericht door oud-PvdA'ers Albert Smit en Luc Rengers. De partij zit ook in het college, met Albert Smit als wethouder.