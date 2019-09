'Santé!' in wijngebied Drenthe

Deze maand zetten meerdere Nederlandse wijngaarden hun deuren open tijdens de Open Dagen Wijngaarden Nederland. Wijnfans kunnen dit weekend twee Drentse locaties bezoeken, waaronder Wijngoed Havelte. “We laten onder meer zien wat er in de wijngaard gebeurt en mensen kunnen de wijn proeven”, aldus Peter Pels, die samen met zijn vrouw eigenaar is van de wijngaard en Bed & Breakfast.Hoewel het volgens Pels voor veel mensen wel bekend is dat in Limburg wijn wordt geproduceerd, gaan de wenkbrauwen soms omhoog als hij vertelt dat hij dat in Drenthe doet.In Nederland worden soorten verbouwd die eerder rijp worden en zo geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat.“Het gaat om druivenrassen die het in ons land goed doen”, legt Dik Beker van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) uit. Die druivenrassen zijn in het buitenland ontwikkeld, zodat ze minder met bestrijdingsmiddelen hoeven te worden bespoten. “Daar hebben we in Nederland voordeel van.”Als voorbeeld van zo'n druivensoort noemt Beker de Cabernet Cortis, die afstamt van de Cabernet Sauvignon. Die soort kan beter tegen de schimmel meeldauw.De ongeveer vijf of zes commerciële wijngaarden die Drenthe volgens Beker telt, hebben niet zo’n aparte smaak dat ze van wijnen uit andere Nederlandse regio's zijn te onderscheiden. Dat heeft te maken met het klimaat. “We leven op een postzegel, daar zijn de verschillen in Nederland te klein voor."De wijnbouw gedijt goed bij warm weer, zoals vorig jaar. Volgens de VNWP waren de droge warme dagen, samen met een uitbreiding van het wijnbouwareaal, reden dat de wijnbouwproductie in het land met 13 procent toenam . Nu er sprake is van een warmer wordend klimaat, is de toekomt van de Nederlandse wijnindustrie positief? “De druiven hebben profijt van een temperatuurstijging, maar vaker intensieve neerslag is weer een minpunt,” antwoordt Beker.Pels, die in 2018 een goed wijnjaar had, zegt ook dat druiven het beter doen in een warme zomer. “Onze druivenrassen kunnen overleven in ons Nederlandse klimaat, maar net als in Frankrijk doen de druiven het beter in een warme zomer.”Hoewel de wijndruif inmiddels in Drenthe is geïntegreerd, blijft het een exotisch gezicht. “Wij hadden eens gasten in onze B&B die een foto maakten in onze wijngaard en die naar vrienden stuurden met de tekst: kijk, we zitten in Frankrijk!”