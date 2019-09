'Nieuw ontmoetingsplein bij sporthal voelt als een cadeau'

"Er is voor jong en oud van alles neergezet", zegt Henk Steenge van de werkgroep die zich heeft ingezet voor de realisatie van het Lambers-Burgerplein, zoals het ontmoetingsplein heet. Het is vernoemd naar Marietje Lambers-Burger, de vrouw van de vroegere burgemeester Lambers van Anloo, naar wie de sporthal al is vernoemd.Op het plein is een nieuwe speeltuin voor de kinderen, een plek om te voetballen en een beweegtuin voor volwassenen die buiten oefeningen willen doen. Het draait om het sociale gebeuren op centrale plein. "De kinderen stonden al weken te popelen tot de hekken rond de nieuwe speeltuin weg mochten", lacht Steenge.De aanleg van plein heeft ruim 250.000 euro gekost. Ook is er een overdekte fietsenstalling gebouwd bij de sporthal en zijn er parkeerplaatsen voor mindervaliden aangelegd. Verder zijn auto's verboden op het plein. Ook is er een ruimere fietsenstalling bij het voetbalveld gekomen en krijgt het dorpshuis een terras. Steenge: "Het plein is ook veiliger geworden dan het was door de nieuwe verlichting."Directeur Anja Gerding van obs De Eshoek noemt het nabijgelegen plein een enorme verbetering: “Wij zijn ontzettend blij met deze speel- en beweegruimte. Hopelijk wordt het een plaats waar sociale contacten gemakkelijk gelegd kunnen worden tussen jong en oud. Wij zijn de samenleving Annen heel erg dankbaar voor het realiseren van dit cadeau. Want zo voelt het.”Wethouder Henk Heijerman opende het plein vanmiddag officieel. Tegelijkertijd werd ook een gedenkteken onthuld voor het vroegere burgemeestersechtpaar.