'Schouder aan schouder een stevig statement maken tijdens boerenprotest'

Het idee voor de protestactie op het Malieveld op 1 oktober is ontstaan op Facebook. Woede en ergernis van boeren die vinden dat ze ten onrechte worden neergezet als milieuvervuilers die slecht zijn voor hun dieren waren de aanleiding.LTO Noord sloot zich niet meteen aan. "De vraag is bij Facebookacties vaak: wanneer wordt het serieus? Daarom hebben we het even afgewacht", legt Bruins uit. "De woede was er op zich al langer. Via Facebook werd het plan voor de actie steeds groter en op een bepaald moment hebben we als LTO gezegd: het is goed om schouder aan schouder eens een stevig statement te maken over het beeld dat ontstaan is over de land- en tuinbouw."Volgens landbouwvakblad Veldpost zijn er al 3500 aanmeldingen voor de protestactie in Den Haag. Duizend boeren zijn van plan op de trekker naar het Malieveld te gaan. Op het veld zelf mogen er van de gemeente Den Haag 150 staan."In Nederlands zijn we heel ver als het gaat om dierenwelzijn, een laag antibioticagebruik en gebruiken we weinig bestrijdingsmiddelen. We produceren hier op een goede manier voedsel en planten. Dat wordt over de hele wereld gezien en gewaardeerd, behalve door een aantal organisaties in Nederland. Daar komt ook de woede bij de boeren vandaan", aldus Bruins. "Er is een aantal groeperingen dat heel negatief praat over de land- en tuinbouw en dan zijn er politieke partijen die daar heel makkelijk in meegaan."De druppel was volgens hem dat D66 met het voorstel kwam de veestapel in ons land te halveren. "Daarmee zeg je dus tegen een flink aantal boeren: 'U bent niet wenselijk, u bent een probleem, dus vertrek maar. Dat komt heel hard aan als je dagelijks je ziel en zaligheid in je werk legt en weet dat je tot de beste van de wereld behoort."Het klopt dat de landbouw verantwoordelijk is voor een deel van de stikstofuitstoot, erkent de LTO-voorzitter. "Maar dat zijn over het algemeen natuurlijke processen. Volgens ons moet je veel genuanceerder naar dat onderwerp kijken."In mei begon boerin Eline Vedder uit Ruinerwold nog een protestactie op Facebook. Ze riep boeren op om op de trekker naar een weiland bij Steenwijk te komen om daar met hun voertuigen #doesnormaal in het weiland te 'schrijven'. De actie was een tegengeluid op de actie van dierenactivisten die kort daarvoor een varkensstal in Boxtel bezetten. Er gaven zo'n honderd boeren gehoor aan.