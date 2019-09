Vier keer over Col du VAM in Green Mountain Tour

Edward Doorten, organisator en initiatiefnemer van het evenement, is blij met de aanpassingen. "Het is er een stuk aantrekkelijker geworden."Deelnemers van de Green Mountain Tour hadden de afgelopen jaren al toestemming om de 56-meter Col du VAM te beklimmen. Sinds oktober vorig jaar is de heuvel ook openbaar toegankelijk voor fietsers. Is het een klap voor het evenement, nu de publiekstrekker vaker door fietsliefhebbers kan worden bedwongen?"Nee", antwoordt Doorten. Hij wijst naar de cijfers. "We hebben 700 voorinschrijvingen en we verwachten richting de 1.000 deelnemers te gaan. Vorig jaar hadden we 800 deelnemers. Verder zijn er ook andere ritten in de provincie op openbare wegen. Die wegen zijn ook vrij toegankelijk."Doorten heeft het over 'de beleving' die een dergelijk evenement met zich meebrengt. "Deelnemers komen aan op een evenemententerrein met onder andere bogen en spandoeken. Dat maakt de dag al bijzonder."De VAM-berg was op 31 juli het toneel van een drama. Een 70-jarige fietser uit Borger viel tijdens de afdaling en kwam op de naast de weg gelegen keien terecht. Hij overleefde dit ongeluk niet. Over de veiligheid op de col ontstond vervolgens onvrede Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe noemde de keien langs de fietspaden zelfs een 'moordwapen' en zei dat er geen Ronde van Drenthe over de berg zou gaan, als de provincie geen aanpassingen zou doen.Doorten zegt dat niet is overwogen om de Green Mountain Tour van dit jaar af te blazen. "De veiligheid monitoren we goed en we hebben een waarschuwingsbord geplaatst bij de betreffende afdaling", zegt Doorten. Verder verwijst hij naar de gedragsregels van wielersportbond NTFU, een verzameling afspraken voor fietsers ten behoeve van de veiligheid op de weg, waaraan de renners zich dienen te houden.Ondertussen is de provincie in actie gekomen. De bovenste laag van de huidige stenen wordt verwijderd en vervangen door een kleinere soort grind. "De fietsroutes zijn opengesteld voor het publiek, dus ik juich aanpassingen om de veiligheid te vergroten toe", aldus Doorten.