Zorgviewer moet einde maken aan 'ouderwetse' manier van informatie delen in zorg

De uitwisseling van informatie over patiënten en cliënten tussen verschillende zorgverleners in Noord-Nederland is momenteel 'ouderwets'. Daarom wordt een nieuw systeem in het leven geroepen om alle gegevens te kunnen bundelen. Dat moet vooral tijdwinst opleveren.

Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en verantwoordelijk voor informatie-uitwisseling bij Dokter Drenthe, is ervan overtuigd dat de zorgviewer de zorg beter maakt. Ook zouden zorgverleners hierdoor meer tijd kunnen besteden aan hun primaire zorgtaak.

"Als huisartsen krijgen wij veel informatie van veel verschillende zorgverleners toegestuurd", zegt hij. "Ouderwetse brieven op papier, digitale brieven in een Word-document of een pdf'je, diagnostiek op dvd, mails... En deze komen ook nog eens via verschillende kanalen binnen. Het is dus vaak een behoorlijke puzzel om alle informatie van een patiënt in beeld te krijgen."